Sold out in pochi giorni | saranno in 500 per la ' Cena sul Ponte'

In pochi giorni, i biglietti per la 'Cena sul Ponte' sono andati esauriti, con 500 persone attese all’evento. La manifestazione, alla sua 14ª edizione, si svolgerà sui lungarni, che saranno allestiti per accogliere i partecipanti. La cena segna l’inizio della stagione estiva nella città.

I lungarni sono pronti a fare da cornice alla 'Cena sul Ponte', l'evento che inaugura l'estate pisana, giunto alla 14ª edizione. Protagonisti assoluti saranno i piatti tipici della tradizione pisana, quest'anno declinati in un menù di terra.Ecco il dettaglio delle pietanze, per gli appassionati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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