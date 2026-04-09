Tre concerti sold out e il quarto con pochi biglietti disponibili torna a Messina Renato Zero | l' artista contestatore del Ponte

A Messina, Renato Zero torna a esibirsi con un concerto previsto per domenica 19 aprile. Le prime tre date sono state tutte sold out, mentre per l’ultimo spettacolo rimangono ancora alcuni biglietti disponibili, soprattutto in posti meno centrali. L’artista, noto per il suo stile contestatario e la lunga carriera, ha attirato molta attenzione tra il pubblico locale. La vendita dei biglietti sta proseguendo, anche se la disponibilità si riduce.

Le prime tre serate sold out già da tempo, ci sono ancora biglietti disponibili e in posizioni poco centrali per domenica 19 aprile. Sta per tornare al Palarescifina Renato Zero (produzione di Tattica Srl) con L'Ora Zero Tour. Da ieri e fino al 12 aprile l'artista romano sarà impegnato a Bari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Luca Carboni, le nuove date dell’estate. Biglietti ancora disponibili per i concerti di aprile a BolognaBologna, 28 gennaio 2026 – Dopo lo straordinario concerto di sabato all’Unipol Arena, Luca Carboni aggiunge sette nuove date al tour estivo 2026 di... Céline Dion torna con 10 concerti dopo la sindrome della persona rigida: come acquistare i biglietti per ParigiCéline Dion annuncia 10 concerti a Parigi da settembre a ottobre 2026 dopo la sindrome della persona rigida: “La mia salute è ottima, mi sento bene”. Argomenti più discussi: Tre concerti sold out e il quarto con pochi biglietti disponibili, torna a Messina Renato Zero: l'artista contestatore del Ponte; Renato Zero, la scaletta dei concerti 2026 di Bari. Renato Zero, al via i quattro concerti a Bari: ecco la scaletta dei braniÈ tutto pronto all’Ora Zero. Da stasera partirà il poker di date di Renato Zero al Palaflorio di Bari: quattro serate - di cui tre sold out - che confermano il legame con i sorcini pugliesi. Si pa ... bari.repubblica.it Renato Zero a Eboli, il 4 aprile al PalaSele lo show è sold out- NAPOLI, 01 APR - Renato Zero approda sabato 4 aprile al PalaSele di Eboli, con il suo OraZero in tour. In oltre tre ore di musica, Zero porta il pubblico dentro il cuore del suo ultimo album ... ansa.it ***ULTIMISSIMI POSTI PER ENTRAMBE LE DATE!!!*** RENATO ZERO torna a MESSINA al PalaRescifina con il nuovo tour “L’Orazero in tour”. BusEventiSicilia "NON" effettuerà il servizio-pullman A/R per SABATO 18 e DOMENICA 19 APRILE. ZERO present - facebook.com facebook