Social card e voucher energia da 100 euro | requisiti e quando arrivano Atteso decreto attuativo
Il governo si appresta a confermare anche quest’anno la Social card, nota come Carta Dedicata a Te, con un decreto attuativo in arrivo. La misura prevede voucher energia da 100 euro e si rivolge a specifici beneficiari. I requisiti e le modalità di distribuzione saranno chiariti nel nuovo decreto, che dovrebbe definire anche i tempi di consegna. La misura mira a sostenere le famiglie con difficoltà economiche nel pagamento delle utenze.
Cresce l’attesa per la nuova Social card, la Carta Dedicata a Te, che il governo si prepara a confermare anche quest'anno. La misura, destinata ai nuclei familiari con redditi più bassi, sarà probabilmente affiancata da una novità significativa: il voucher energia da circa 100 euro al mese, pensato per sostenere le famiglie nel pagamento delle bollette (come avvenuto già in passato con le risorse aggiuntive per la benzina). L’ipotesi è che il nuovo contributo energetico possa essere collegato direttamente alla carta già esistente, andando così a rafforzare lo strumento di sostegno ai consumi essenziali. Il tutto si inserisce in un... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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