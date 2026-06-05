Social card e voucher energia da 100 euro | requisiti e quando arrivano Atteso decreto attuativo

Notizia in breve

Il governo si appresta a confermare anche quest’anno la Social card, nota come Carta Dedicata a Te, con un decreto attuativo in arrivo. La misura prevede voucher energia da 100 euro e si rivolge a specifici beneficiari. I requisiti e le modalità di distribuzione saranno chiariti nel nuovo decreto, che dovrebbe definire anche i tempi di consegna. La misura mira a sostenere le famiglie con difficoltà economiche nel pagamento delle utenze.