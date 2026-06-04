Energia le misure del Governo | stop ai tagli delle accise si pensa a un voucher da 100 euro

Notizia in breve

Il Consiglio dei ministri si è riunito nel pomeriggio per discutere delle misure relative all’energia. È stato deciso di sospendere temporaneamente i tagli delle accise sui carburanti. Inoltre, si valuta l’introduzione di un voucher di 100 euro destinato ai consumatori. La discussione ha coinvolto anche altre iniziative per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti, senza ancora definire dettagli specifici.