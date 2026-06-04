Energia le misure del Governo | stop ai tagli delle accise si pensa a un voucher da 100 euro
Il Consiglio dei ministri si è riunito nel pomeriggio per discutere delle misure relative all’energia. È stato deciso di sospendere temporaneamente i tagli delle accise sui carburanti. Inoltre, si valuta l’introduzione di un voucher di 100 euro destinato ai consumatori. La discussione ha coinvolto anche altre iniziative per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti, senza ancora definire dettagli specifici.
Roma, 4 giugno 2026 – Il caro-carburanti torna sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato nel pomeriggio. L’ipotesi che sembra prendere quota è quella di un voucher da 100 euro destinato ai nuclei più deboli, da caricare sulla social card “Dedicata a te”. La misura riguarderebbe circa 1,2 milioni di famiglie numerose con Isee fino a 15mila euro e avrebbe un costo stimato in 120 milioni di euro. Una cifra copribile con l’extragettito Iva incassato grazie all’aumento dei prezzi dei carburanti, valutato intorno ai 150 milioni. Non più uno sconto per tutti alla pompa, con il taglio delle accise, ma un sostegno concentrato sui più deboli. https:www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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