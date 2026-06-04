Il governo ha annunciato un voucher energia da 100 euro destinato alle famiglie. La misura, annunciata dalla premier, rappresenta una svolta rispetto alle restrizioni finanziarie. La proposta arriva dopo settimane di incertezza e sembra indicare una direzione diversa rispetto alle politiche di austerità. La distribuzione del bonus sarà destinata alle famiglie con determinati requisiti economici. La decisione è stata comunicata durante un intervento ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di erogazione.

Per l'Italia è una breccia che squarcia il muro dell'austerità contabile. E che arriva dopo settimane in cui tutti, a Roma come a Bruxelles, davano per spacciata la richiesta che Giorgia Meloni aveva avanzato a Ursula von der Leyen, ovvero l'estensione della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa anche a misure per rafforzare la resilienza energetica. Tradotto: più flessibilità per restare a galla, con la paralisi dello stretto di Hormuz che ha finito per infiammare i prezzi di gas e energia, costringendo il governo a quattro decreti in appena tre mesi per raffreddare l'impennata dei costi per famiglie e imprese. Interventi necessari ma comunque da orticaria per un governo attento dal primo giorno a non slabbrare i cordoni della borsa e tenere i conti in ordine. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Voucher energia da 100 euro, ecco a chi sarà destinato. Meloni: «Indicata la via»

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Le Paradis Caché de la Dune du Pilat: l'Incroyable Histoire des Bartherotte| Documentaire Voyage- GD

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