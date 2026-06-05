Snodi formativi per l’Intelligenza Artificiale Pubblicato l’elenco delle scuole finanziate C’è anche la tua? Segui il Webinar di Fondazione Fenice

Il 18 maggio è stato pubblicato l’elenco delle scuole che hanno ricevuto finanziamenti con il Dm 21925. Tra queste, sono incluse diverse istituzioni che hanno presentato progetti legati all’Intelligenza Artificiale. La pubblicazione riguarda tutte le scuole che hanno ottenuto i fondi previsti dal decreto. La Fondazione Fenice organizza un webinar per approfondire le opportunità offerte da questi finanziamenti.

Il 18 maggio scorso è stato pubblicato l’elenco delle scuole che hanno ottenuto i fondi del Dm 21925. Questi istituti devono scegliere i percorsi più adatti, rispettare i requisiti e attivare la formazione nel poco tempo rimasto prima della pausa estiva, già satura di impegni scolastici. Progettare ora è importante per iniziare subito al rientro. Se il finanziamento è vostro, la progettazione inizia ora. Le attività del DM 21925 si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2026. Verranno quindi realizzate in poco tempo, ma saranno una grande occasione per tutto il personale scolastico. Sono stati finanziati percorsi formativi (in presenza, online o ibridi) e laboratori sul campo (con o senza studenti). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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