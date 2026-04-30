Il ciclo di webinar organizzato dalla Fondazione Fenice inizia il 18 maggio, concentrandosi sulle proposte per il benessere dei docenti nelle scuole italiane. L’obiettivo è affrontare il tema del benessere degli insegnanti come elemento fondamentale per garantire un ambiente scolastico efficace. I incontri si focalizzano su strategie e iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro degli insegnanti, ritenute essenziali per un sistema scolastico funzionante.

Stare bene nella scuola italiana è la chiave del futuro. Il benessere dei docenti è il prerequisito essenziale perché la scuola funzioni al meglio per gli studenti. Per questo Benessere organizzativo a scuola è il titolo del primo webinar di approfondimento di Fondazione Fenice, che si terrà il 18 maggio alle ore 17. Iscriviti al. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ecosistemi Educativi, il nuovo ciclo di webinar di Fondazione Fenice. Si parte il 18 maggio dalle proposte per il benessere dei docenti a scuola; Contrastare la povertà educativa: l’11 maggio l’incontro nell’ambito del Salone OFF; Io e l’ambiente, nuovo incontro per i giovani al Talent Garden.

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