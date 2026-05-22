Intelligenza artificiale a scuola ecco le 2.100 istituzioni scolastiche finanziate Pubblicato il decreto
Il decreto n. 34 del 19 maggio 2026 è stato pubblicato, stabilendo l’assegnazione di risorse destinate a oltre duemila istituzioni scolastiche. La cifra rilasciata rientra nel programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e riguarda la creazione di percorsi formativi sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole. L’obiettivo è fornire strumenti di formazione specifici per l’integrazione delle tecnologie digitali nei programmi scolastici. Le risorse sono state distribuite tra le istituzioni coinvolte in tutta Italia.
Pubblicato il decreto n. 34 del 19 maggio 2026, relativo all’assegnazione delle risorse previste nell’ambito del PNRR per la realizzazione di percorsi formativi sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
LIntelligenza Artificiale a scuola
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