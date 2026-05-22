Intelligenza artificiale a scuola ecco le 2.100 istituzioni scolastiche finanziate Pubblicato il decreto

Il decreto n. 34 del 19 maggio 2026 è stato pubblicato, stabilendo l’assegnazione di risorse destinate a oltre duemila istituzioni scolastiche. La cifra rilasciata rientra nel programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e riguarda la creazione di percorsi formativi sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle scuole. L’obiettivo è fornire strumenti di formazione specifici per l’integrazione delle tecnologie digitali nei programmi scolastici. Le risorse sono state distribuite tra le istituzioni coinvolte in tutta Italia.

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