Snatt Logistica | un nuovo capitolo fatto di persone territorio e innovazione responsabile

Il 5 giugno 2026, Snatt Logistica ha annunciato un nuovo capitolo che coinvolge persone, territorio e innovazione responsabile. La società, attiva nel settore della logistica 3PL, ha sottolineato l’impegno nel rafforzare la propria presenza locale e adottare pratiche innovative sostenibili. L’azienda si concentrerà su iniziative che coinvolgono la comunità e l’ambiente, puntando su metodi di lavoro più responsabili. La notizia riguarda il cambio di rotta strategico e l’attenzione verso pratiche più sostenibili.

Reggio Emilia, 5 giugno 2026 – Snatt Logistica, storica realtà della logistica 3PL con sede a Campegine di Reggio Emilia, ha scelto questa mattina come data simbolica per presentare il progetto di sviluppo che ha intrapreso e che intreccia innovazione tecnologica, valorizzazione del lavoro e responsabilità verso il territorio. Un nuovo corso, da dentro. Negli ultimi anni Snatt ha infatti intrapreso un profondo processo di rinnovamento: nuovo management, nuovi strumenti digitali, magazzini automatizzati di ultima generazione. La direzione è chiara fin dall'inizio: offrire ai propri clienti un servizio sempre più affidabile e radicato nel territorio che da sempre ne ha accompagnato la crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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