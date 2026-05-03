Lavoro svolta cruciale nella logistica Intesa Cisl-Snatt | internalizzati in 800

In occasione della festa dei lavoratori, è stato firmato un accordo tra le sigle sindacali Cisl e Snatt, che prevede l’internalizzazione di circa 800 lavoratori nel settore logistico. Pochi giorni dopo la firma, le parti hanno annunciato che l’intesa sta portando ai primi effetti concreti. L’accordo rappresenta un passaggio importante per le condizioni di lavoro di molti dipendenti coinvolti.

Accordo storico nel giorno della festa dei lavoratori. Pochi giorni dopo la firma dell’impegno, è scattata l’assunzione a tempo indeterminato di ben ottocento lavoratori delle cooperative che fino ad oggi hanno operato in appalto, nel polo di Campegine e Castelnovo di Sotto, per Snatt e Snatt Logistica, player di primo piano della logistica per conto terzi, specializzati in moda, abbigliamento, sportswear e lifestyle. Un’operazione che apre una nuova fase di investimenti in immobili, macchinari e, più in generale, nella revisione dei processi produttivi e organizzativi. "È un accordo storico – dice orgoglioso Aldo Cosenza, leader regionale...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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