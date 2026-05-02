Logistica Snatt assume 800 persone | addio agli appalti nel reggiano

Una società nel settore della logistica ha annunciato l'assunzione di 800 nuovi dipendenti, eliminando gli appalti nel territorio reggiano. Nei prossimi tre anni, sono previsti cambiamenti nei salari dei lavoratori, anche in base alle nuove politiche aziendali. L’azienda ha anche comunicato l’introduzione di alcuni servizi di welfare rivolti ai nuovi assunti, senza specificare i dettagli di tali benefici.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i salari dei lavoratori nei prossimi tre anni?. Quali nuovi servizi di welfare riceveranno gli 800 nuovi assunti?. Perché questo accordo mette fine alle vecchie tensioni del reggiano?. Come influenzerà questo modello le altre aziende logistiche della zona?.? In Breve Accordo con Fit Cisl prevede piano triennale con aumenti salariali progressivi.. Welfare include assistenza sanitaria integrativa per i 800 nuovi assunti.. L'operazione supera le tensioni storiche tra Snatt e Gfe di quindici anni fa.. Modello di internalizzazione impatta stabilmente le famiglie di Campegine e Castelnovo di Sotto.. Dall’immediato primo maggio, gli stabilimenti Snatt e Snatt Logistica di Campegine e Castelnovo di Sotto hanno assunto 800 lavoratori con contratti a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Logistica, Snatt assume 800 persone: addio agli appalti nel reggiano Notizie correlate Controlli nel Reggiano, sanzioni per oltre 2.800 euroReggio Emilia, 29 marzo 2026 – I carabinieri reggiani sono stati impegnati in una serie di controlli che nei giorni scorsi hanno interessato in... Leggi anche: Kfc assume, 800 assunzioni nel 2026: per alcuni profili non serve esperienza