SkinCeuticals corre in Formula 1 | la skincare entra ufficialmente nel mondo Ferrari

Beauty girls e motorsport boys, unitevi: la Formula 1 ha appena ricevuto un upgrade skincare. SkinCeuticals è stata nominata Official Skincare Partner di Scuderia Ferrari HP, segnando una prima assoluta nella storia del team di Maranello. Sì, avete letto bene: Ferrari entra ufficialmente nell’universo della skincare premium e lo fa con uno dei brand dermatologici più rispettati del settore. L’annuncio, arrivato il 3 giugno, inaugura una partnership pluriennale che unisce due mondi apparentemente lontani ma in realtà legati dalla stessa ossessione: performance, innovazione e ricerca costante dell’eccellenza. SkinCeuticals e Ferrari: quando la Formula 1 incontra il mondo della skincare high-performance. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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