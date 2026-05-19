Cambio al volante della Formula 1 c’entra la Ferrari | ecco chi lo sostituirà

Un possibile cambio al volante di una squadra di Formula 1 coinvolge un pilota francese, con voci provenienti dal Sud America che suggeriscono un possibile addio prima della fine della stagione. L’indiscrezione indica che potrebbe essere sostituito e che la decisione non è ancora ufficiale. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e i media specializzati, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della scuderia interessata.

Esteban Ocon potrebbe non arrivare fino in fondo alla stagione con la Haas. La voce gira forte, arriva dal Sud America e va trattata per quello che è: un’indiscrezione pesante, non ancora una decisione ufficiale. Però in Formula 1 certe frasi non escono mai per caso, soprattutto quando riguardano un sedile, un team principal e un compagno di squadra che sta andando meglio. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il rapporto tra Ocon e Ayao Komatsu si sarebbe deteriorato, in particolare dopo il weekend di Miami. Il team principal della Haas non sarebbe soddisfatto del rendimento del francese e, sempre secondo la fonte, non sarebbe nemmeno certo che Ocon possa completare il campionato. 🔗 Leggi su Sportface.it

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