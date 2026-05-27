Durante il weekend del Gran Premio del Canada, sono circolate voci sul cambio repentino di un pilota in Formula 1, con un coinvolgimento anche della Ferrari. Le indiscrezioni suggeriscono che un cambio di volante sia avvenuto rapidamente, senza dettagli ufficiali. La notizia si è diffusa nel paddock, alimentando discussioni tra addetti ai lavori e appassionati. Non sono stati forniti ulteriori chiarimenti né conferme ufficiali sul motivo di questa sostituzione improvvisa.

Nel paddock certe voci hanno una vita strana. A Montreal, durante il weekend del Gp del Canada, si è iniziato a parlare di una situazione che avrebbe acceso parecchie discussioni dietro le quinte, perché riguarda una squadra che sulla carta sembrava aver trovato una certa stabilità e che, invece, potrebbe avere qualche crepa interna più profonda di quanto si vedesse da fuori. Non si parla di una scuderia di vertice, non ci sono Mondiali in ballo, ma spesso i movimenti che sembrano secondari raccontano molto della Formula 1 che verrà. E qui entra indirettamente anche la Ferrari, semplicemente perché la squadra coinvolta corre con motori del Cavallino e rappresenta uno dei partner più stretti nel paddock. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Cambio un altro volante al volo in Formula 1: c’entra anche la Ferrari

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