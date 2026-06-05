Siti web con IA a meno di 4€ | arriva l’automazione low cost

Notizia in breve

Sono stati messi online servizi che permettono di creare siti web con intelligenza artificiale a prezzi inferiori a 4 euro. Questi strumenti consentono di avviare un negozio online in pochi minuti, automatizzando il processo di progettazione e configurazione. La tecnologia utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per generare contenuti e impostare le funzionalità di base, riducendo i tempi e i costi rispetto ai metodi tradizionali.