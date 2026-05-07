Primark apre a Perugia la catena di abbigliamento low cost arriva in Umbria

Primark ha inaugurato un nuovo punto vendita a Perugia, segnando l’ingresso della catena di abbigliamento low cost in Umbria. Il direttore della sede italiana ha comunicato che l’azienda ha programmato un investimento di 62 milioni di euro, destinato all’apertura di altri otto negozi e alla realizzazione di una piattaforma logistica. Inoltre, sono previste circa mille assunzioni per sostenere questa espansione.

Primark sbarca a Perugia. Luca Ciuffreda, direttore della sede italiana della catena di abbigliamento low cost, annuncia “un piano d’investimenti da 62 milioni di euro per porterà all’apertura di altri otto punti vendita e di una piattaforma logistica, con l’assunzione di un migliaio di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Al centro commerciale Gargano apre PEPCO l’abbigliamento a prezzi low cost, come candidarsiMONTE SANT'ANGELO - Chi ha fatto visita al Centro Commerciale Gargano avrà notato che al posto del negozio BATA chiuso da un pò sta sorgendo un nuovo... Appiano Gentile, apre il colosso low cost di abbigliamento e prodotti per la casa: terzo punto vendita nel ComascoNel polo commerciale del paese ha inaugurato Pepco, catena europea della convenienza già presente a Cantù e Anzano del Parco. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Primark apre a Perugia: confermato l’arrivo in Umbria dell’abbigliamento low cost -; Primark apre altri otto negozi nel 2026 per i dieci anni in Italia: previste 1.000 assunzioni; Primark investe in Italia 62 milioni di euro e assume mille lavoratori; Primark accelera in Italia: nuova apertura anche a Parma. Primark apre a Perugia: confermato l’arrivo in Umbria dell’abbigliamento low costPrimark apre a Perugia. Se ne parla ormai da un anno, ma la conferma dell’arrivo in Umbria della catena irlandese dell’abbigliamento low cost è stata confermata dal direttore della sede italiana Luca ... umbria24.it Primark apre altri otto negozi nel 2026 per i dieci anni in Italia: previste 1.000 assunzioni x.com Piano da 22 milioni di euro e 300 posti di lavoro: Primark amplia la rete nazionale e punta a una nuova fase di crescita - facebook.com facebook