Protesta dei lavoratori nel porto di Bari | proclamato sit-in per lunedì mattina

Lunedì mattina nel porto di Bari si terrà un sit-in di protesta. L'evento, programmato tra le 10 e le 12, è stato indetto da diverse sigle sindacali, tra cui Cgil, Uil e Cisl. La manifestazione coinvolgerà una parte dei lavoratori portuali e si svolgerà nella zona portuale. La protesta si inserisce in un calendario di azioni di mobilitazione dei lavoratori del settore.

Il prossimo 11 maggio una parte dei lavoratori del Porto di Bari effettuerà un sit-in di protesta. L'agitazione, in programma dalle 10 alle 12, è stata indetta da Cgil Filcams, Filt Cgil, Uiltrasporti, Fisascat e Fit Cisl.In una nota, i sindacati sottolineano che il confronto degli ultimi mesi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sit-in di protesta a San Giovanni Rotondo dei lavoratori di Casa SollievoQuesta mattina i lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza hanno protestato sotto i cancelli della struttura ospedaliera con cori e bandiere di... Fiumicino, protesta dei comitati contro il porto crocieristico: sit-in davanti al ComuneFiumicino, 25 marzo 2026 – Il Comitato Tavoli del Porto e il Collettivo No Porto annunciano un sit-in pubblico che si terrà giovedì 26 marzo alle ore... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gnam, protesta dei lavoratori: Disuguaglianze e gestione privatistica, la mobilitazione continua; Opera di Roma, la protesta dei lavoratori; In migliaia in corteo per il futuro di Casa Sollievo: le speranze dei lavoratori tutte nelle mani di Parolin - FoggiaToday; La protesta dei dipendenti del Comune: Ampliare l'accesso allo smart working, basta scaricare costi sui lavoratori. Festa dei lavoratori: perché si celebra il 1° maggio e cosa c’è davvero dietro questa dataPerché il 1° maggio è la Festa dei lavoratori? Dalle origini a Chicago 1886 alla strage di Portella della Ginestra, fino alle sfide del lavoro oggi: storia e significato di una data che non è solo un ... greenme.it Perché il primo maggio è la Festa dei lavoratoriSi celebra in quasi tutto il mondo e c'entra un episodio avvenuto a Chicago nel 1886, quando si lottava per la giornata lavorativa di 8 ore ... ilpost.it Anche nell'isola lo sciopero nazionale, di due giorni, dei Cobas scuola. Al centro della protesta i quiz invalsi negli istituti primari e il dimensionamento dei plessi per effetto dello spopolamento - IL VIDEO - facebook.com facebook Sciopero scuola: corteo contro tagli, test invalsi e riforma. La protesta a Firenze x.com