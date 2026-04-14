Sit-in di protesta a San Giovanni Rotondo dei lavoratori di Casa Sollievo

Questa mattina, i lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza hanno manifestato davanti ai cancelli dell’ospedale a San Giovanni Rotondo. Durante il sit-in, hanno urlato slogan e sventolato bandiere di sindacati, senza bloccare l’ingresso alla struttura. La protesta si è svolta in modo pacifico e senza incidenti, coinvolgendo diverse sigle sindacali. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici della mobilitazione.

Questa mattina i lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza hanno protestato sotto i cancelli della struttura ospedaliera con cori e bandiere di sindacati. I sindacati chiedono la corresponsione degli arretrati maturati dai dipendenti. Ma il vero nodo è quello del contratto di lavoro di sanità privata che la direzione dell'Ospedale vuole applicare da giugno. Per i lavoratori si tratterebbe di un declassamento sia in termini economici che di prestigio per un ospedale come Casa Sollievo della Sofferenza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sit-in di protesta a San Giovanni Rotondo dei lavoratori di Casa Sollievo San Giovanni Rotondo, la Lega fuori dalla coalizione di centrodestra. Cera: “Rifugio dei fallimenti politici”La nascita della coalizione “Progetto Futuro” a sostegno della candidatura a Sindaco di Floriana Natale pone una questione politica seria che il... Leggi anche: Il sound electro-chic dei Fanali approda al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo