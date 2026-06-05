Sette giovani sono stati arrestati a Siracusa con l’accusa di detenzione di armi, lesioni e spaccio di droga. La banda, che ostentava armi da fuoco sui social, avrebbe compiuto spedizioni punitive con AK47 e gestiva traffico di stupefacenti. Gli arresti sono stati effettuati in un’operazione che ha smantellato il gruppo criminale, ritenuto responsabile di aver cercato di imporre la propria supremazia nella zona di Avola.

Sette giovani tra i 19 anni e i 24 anni sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e porto abusivo di armi da guerra e clandestine, lesioni e spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, eseguito dalla Polizia di Stato, è stato emesso dall’autorità giudiziaria di Siracusa dopo un’indagine che ha permesso di smantellare un gruppo criminale attivo tra Avola e le zone limitrofe, dedito a spedizioni punitive e traffici illeciti. Operazione coordinata tra più reparti di polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli agenti della Squadra mobile di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Siracusa, spedizioni punitive con AK47 e droga in carcere: smantellata la banda che ostentava armi sui social

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Avola, la Polizia di Stato smantella gruppo giovanile armato di fucili da guerra

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