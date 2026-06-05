Dalle prime ore del mattino, la polizia di Stato ha arrestato 12 giovani nelle abitazioni di Avola, sequestrando droga, armi da guerra e munizioni. Durante l’operazione sono stati trovati anche elementi di violenza di gruppo e atti intimidatori. La banda, composta da minorenni e giovani adulti, era coinvolta in traffico di sostanze stupefacenti e scontri con altri gruppi. Le ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite in tutta la città.

Dalle prime ore del mattino, la polizia di Stato sta eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni giovani, tutti residenti ad Avola in provincia di Siracusa, di età compresa tra i 19 ed i 24 anni, accusati a vario titolo dei reati di ricettazione, introduzione di materiale illecito all’interno del carcere, detenzione e porto illegale di armi anche da guerra, lesioni personali aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il gruppo si è evidenziato per la commissione, anche con la minaccia delle armi, di gravi violenze perpetrate nei confronti di gruppi rivali e per lo spaccio di droga nel territorio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Droga, armi da guerra e violenze di gruppo: blitz ad Avola, smantellata la banda dei giovanissimi

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Mexican army kills cartel members in violent clashes, 25 National Guard members left dead

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