A Torino, quattro giovani di origine egiziana sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso tre rapine violente nella zona della movida. Le aggressioni sono avvenute con l’uso di coltelli e spray urticanti, e i protagonisti hanno condiviso sui social i dettagli delle loro azioni, mostrando i risultati delle rapine. L’indagine ha portato al loro smantellamento.

Quattro persone arrestate, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha smantellato una banda responsabile di tre violente rapine tra il centro e le zone della movida di Torino. I provvedimenti sono stati eseguiti nei giorni scorsi, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica che ha permesso di ricostruire i dettagli degli episodi e di identificare i presunti autori. Paura nella zona della movida di Torino Tre rapine violente tra giardini e parchi cittadini Il ruolo dei social network e l’identificazione dei responsabili Le misure cautelari e la fase delle indagini Paura nella zona della movida di... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Torino, ostentavano i risultati delle loro rapine violente sui social: smantellata una banda di giovanissimi

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