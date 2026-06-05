Siracusa divieto per una coppia | indagine su maltrattamenti e plagio
Una coppia a Siracusa ha ricevuto un divieto di avvicinamento mentre sono in corso indagini per maltrattamenti e plagio. Le autorità stanno verificando come siano riusciti a impedire il ricongiungimento con la madre e quali tecniche di manipolazione psicologica abbiano impiegato per influenzare la bambina. Le indagini si concentrano sulle modalità con cui i coniugi avrebbero esercitato controllo e pressione sulla vittima.
Come hanno fatto i coniugi a bloccare il ricongiungimento con la madre? Quali tecniche di manipolazione psicologica hanno usato per influenzare la bambina? Perché i tentativi di inserimento in una famiglia ponte sono falliti? Cosa rischiano ora i due affidatari dopo l'intervento dei Carabinieri??? In Breve Bambina soccorsa da ONG nel 2019 e affidata alla coppia nel giugno 2022. Test DNA conferma legame biologico dopo sbarco donna a Brindisi nel marzo 2023. Tribunale di Cata . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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