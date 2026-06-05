Siracusa divieto per una coppia | indagine su maltrattamenti e plagio

Notizia in breve

Una coppia a Siracusa ha ricevuto un divieto di avvicinamento mentre sono in corso indagini per maltrattamenti e plagio. Le autorità stanno verificando come siano riusciti a impedire il ricongiungimento con la madre e quali tecniche di manipolazione psicologica abbiano impiegato per influenzare la bambina. Le indagini si concentrano sulle modalità con cui i coniugi avrebbero esercitato controllo e pressione sulla vittima.