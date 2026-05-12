Pianti e grida da una casa | coppia di genitori in manette per maltrattamenti sui figli

Una coppia di genitori è stata arrestata con l'accusa di aver maltrattato i propri figli all’interno della propria abitazione. I vicini hanno segnalato pianti e urla provenienti dalla casa, portando le forze dell’ordine a intervenire. Le autorità hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto dei genitori, che ora sono sotto interrogatorio. L’episodio ha suscitato preoccupazione sulla tutela dei minori in ambito familiare.

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Le mura domestiche dovrebbero rappresentare l'ambiente più sicuro, soprattutto per quei soggetti definiti come “vittime vulnerabili”, che hanno bisogno di potersi rifugiare in luoghi lontani da violenza e pericoli. A volte però non è così e anche il focolaio familiare può portare sofferenza.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Da casa della ex fugge sui tetti: finisce in manetteLa polizia è intervenuta per la segnalazione al 112 di una violenta lite in un condominio in via Menotti a Voghera. Leggi anche: Droga in casa di un sorvegliato speciale: coppia in manette Argomenti più discussi: Giulia e le altre: storie di bimbe sottratte alle madri per sentenza; Le urla e i pianti disperati sott’acqua: lo choc del passante primo soccorritore dei braccianti nel furgone finito nel canale. Tre morti; Quando il giudice può allontanare un figlio dalla madre?; Alla Biennale vince l’arte che non grida. AUTOTRASPORTI CIANCIULLI FABIO S.N.C - Results on X | Live Posts & Updates x.com Bambina di 5 anni terrorizzata dai medici e non si lascia farla visitare - reddit.com reddit Grande Fratello Vip, Francesca Manzini piange e si infuria: Ilary apri la porta!Alta tensione al Grande Fratello Vip dove Francesca Manzini, finita sotto attacco da parte degli altri componenti della casa, ha perso la testa, infuriandosi, fra pianti e grida, dopo aver ascoltato ... dilei.it