Sir Alex Younger ha espresso in passato di essere “combattuto” riguardo al personaggio di James Bond. Sebbene il personaggio abbia rafforzato l’immagine del MI6, ha anche contribuito a creare stereotipi che non rispecchiano la realtà del lavoro degli agenti di intelligence britannici.

Sir Alex Younger si era detto pubblicamente «combattuto» su James Bond. Il personaggio nato dalla penna di Ian Fleming è stato un ottimo testimonial per il Secret Intelligence Service (o MI6), ma ha anche consolidato stereotipi lontani dalla realtà di chi lavora per l’intelligence di Sua Maestà. Era di questo che parlava circa dieci anni fa, quando da due anni Sir Alex era C, cioè chief, capo di MI6 (nella saga letteraria, invece, è M). E lo sarebbe rimasto per altri quattro anni, diventando il C più longevo degli ultimi cinquant’anni. Bastava guardarlo camminare e sentirlo parlare per cogliere la distanza con l’Agente 007. È vero che le spie di MI6, o del Service come lo chiamava lui, viaggiano in luoghi lontani e pericolosi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Sir Alex Younger, l’anti James Bond di cui avremmo ancora bisogno

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Sir Alex Younger, ex capo del MI6, muore a 62 anni reddit

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