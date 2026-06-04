Addio a Sir Alex Younger una vita a servizio dell’intelligence britannica

Sir Alex Younger, 62 anni, è deceduto, segnando la fine di una carriera di rilievo nell’intelligence britannica. Ha dedicato gran parte della sua vita a ruoli di alto livello nel settore, contribuendo a operazioni e attività di sicurezza nazionali. La sua morte rappresenta una perdita per il settore, che ha visto in lui una figura di riferimento. Non sono stati resi noti dettagli sulla causa o circostanze del decesso.

La morte di Sir Alex Younger, a 62 anni, chiude una delle carriere più significative dell’intelligence britannica recente. La notizia, arrivata da Londra dopo una malattia, è stata accompagnata da tributi istituzionali sobri, in linea con il profilo di un uomo che aveva trascorso gran parte della vita professionale lontano dai riflettori. Keir Starmer lo ha ricordato come un servitore dello Stato; Yvette Cooper ne ha sottolineato la dedizione alla sicurezza nazionale; Blaise Metreweli, oggi alla guida dell’MI6, ha parlato di un contributo che ha superato i confini britannici, toccando la sicurezza degli alleati e delle democrazie occidentali. Chi era Sir Alex Younger. 🔗 Leggi su Formiche.net

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