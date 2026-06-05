Sinner Williams ‘risponde’ ad Agassi | il botta e risposta su Jannik
Andre Agassi ha criticato Jannik Sinner, e Venus Williams è intervenuta a difendere il collega. La discussione tra le due leggende del tennis riguarda le prestazioni e il potenziale del giovane italiano. La polemica si è sviluppata attraverso dichiarazioni pubbliche, con Agassi che ha espresso un giudizio negativo e Williams che ha risposto sostenendo le qualità di Sinner. La vicenda ha attirato l’attenzione del mondo tennistico, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle dichiarazioni.
(Adnkronos) – Andre Agassi attacca, Venus Williams lo difende. Le stelle del tennis si dividono su Jannik Sinner, commentando il malessere che ha colpito il tennista azzurro al secondo turno del Roland Garros 2026, provocandogli una sensazione di vomito e un accenno di crampi e portandolo alla sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo. In questi giorni,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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