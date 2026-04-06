Jannik Sinner, tennista italiano in attesa del suo debutto sulla terra rossa a Monte Carlo, si sta facendo intervistare in questi giorni. Durante una conversazione con un giornalista, ha affermato che sarebbe disposto a perdere una sua vittoria personale pur di vedere l’Italia partecipare ai Mondiali di calcio. La sua disponibilità a rispondere alle domande si inserisce nel momento di attesa per i prossimi impegni in campo.

In attesa dell’esordio sulla terra rossa monegasca, Jannik Sinner si sta in questi giorni concedendo alle domande della stampa. Il vincitore del Masters 1000 di Miami, arrivato una settimana fa nel Principato (dove risiede) dopo la conquista del Sunshine Double, è ora pronto a fare il suo esordio nell’ATP 1000 di Montecarlo, nel match che lo vedrà opposto al francese Ugo Humbert. Tra le tante interviste e dichiarazioni di queste ore, l’attenzione dei media è stata catturata soprattutto dalle parole che l’altoatesino ha espresso ad Eurosport Francia. Nello specifico, alla domanda: “Scambieresti un tuo titolo per la qualificazione dell’Italia del calcio ai Mondiali?”, l’azzurro non si è sottratto alla risposta ed ha anzi commentato i risultati della Nazionale di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner scambierebbe una sua vittoria pur di vedere l’Italia ai Mondiali: la risposta ad un giornalista

Sinner viene presentato come “numero 1 al mondo” davanti ad Alcaraz: Jannik ha la risposta prontaJannik Sinner definito per errore "numero uno del mondo" durante il Million Dollar One Point Slam reagisce con il sorriso.

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