Jannik Sinner risponde ad Alcaraz | Tornerò numero uno? Non lo rincorro l’importante è vincere i titoli

Da oasport.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul campo centrale del torneo Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha raggiunto per la quarta volta in carriera i quarti di finale, battendo il tennista ceco Tomas Machac. Durante un'intervista, il giocatore italiano ha risposto a una domanda su un possibile ritorno al numero uno del ranking, affermando che non lo rincorre, perché per lui conta principalmente vincere i titoli.

Sul Centrale del Masters1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha conquistato per la quarta volta in carriera i quarti di finale, superando il ceco Tomas Machac (n.53 ATP) con il punteggio di 6-1, 6-7 (3), 6-3 dopo due ore di gioco. Dominio iniziale, blackout improvviso, poi la reazione da campione. Sinner parte lanciato e chiude il primo set in meno di mezz’ora, ma nel secondo accusa un evidente calo fisico. Sotto di due break, riesce comunque a rientrare fino al tie-break, perso nettamente — si interrompe così la striscia di 37 set consecutivi vinti nei Masters 1000. Nel terzo set, dopo aver assunto un integratore, l’azzurro ritrova energia e lucidità, riprendendo il controllo del match e chiudendo in sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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