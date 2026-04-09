Jannik Sinner risponde ad Alcaraz | Tornerò numero uno? Non lo rincorro l’importante è vincere i titoli

Sul campo centrale del torneo Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha raggiunto per la quarta volta in carriera i quarti di finale, battendo il tennista ceco Tomas Machac. Durante un'intervista, il giocatore italiano ha risposto a una domanda su un possibile ritorno al numero uno del ranking, affermando che non lo rincorre, perché per lui conta principalmente vincere i titoli.

Sul Centrale del Masters1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha conquistato per la quarta volta in carriera i quarti di finale, superando il ceco Tomas Machac (n.53 ATP) con il punteggio di 6-1, 6-7 (3), 6-3 dopo due ore di gioco. Dominio iniziale, blackout improvviso, poi la reazione da campione. Sinner parte lanciato e chiude il primo set in meno di mezz’ora, ma nel secondo accusa un evidente calo fisico. Sotto di due break, riesce comunque a rientrare fino al tie-break, perso nettamente — si interrompe così la striscia di 37 set consecutivi vinti nei Masters 1000. Nel terzo set, dopo aver assunto un integratore, l’azzurro ritrova energia e lucidità, riprendendo il controllo del match e chiudendo in sicurezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner risponde ad Alcaraz: “Tornerò numero uno? Non lo rincorro, l’importante è vincere i titoli” Montecarlo, Sinner può strappare due primati ad Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondoPotrebbe disputarsi a Montecarlo il prossimo scontro diretto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Jannik Sinner può tornare numero 1 anche se non vince a Miami: lo scenario per superare AlcarazL'eliminazione di Alcaraz a Miami è un assist per Sinner che può tornare numero 1 al mondo. Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz: Incredible Final IN FULL! | Beijing 2024 Temi più discussi: Alcaraz risponde subito a Sinner: Baez si inchina in 1h 10'; Ecco il curioso rito portafortuna di Jannik Sinner prima delle partite; Jannik Sinner scambierebbe una sua vittoria pur di vedere l’Italia ai Mondiali: la risposta ad un giornalista; Sinner, a Montecarlo l'ultima novità: la posizione in risposta ora è imprevedibile. Bisogna cambiare sempre, sennò gli altri si abituano. Jannik Sinner risponde ad Alcaraz: Tornerò numero uno? Non lo rincorro, l’importante è vincere i titoliSul Centrale del Masters1000 di Montecarlo, Jannik Sinner ha conquistato per la quarta volta in carriera i quarti di finale, superando il ceco Tomas ... oasport.it Jannik Sinner soffre ma batte Machac. Chi trova agli ottavi a MontecarloJannik Sinner ha sconfitto Tomas Machac negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 2 della classifica mondiale ha ... iltempo.it Non è solo tennis. È qualcosa che ti entra dentro. Quando Jannik Sinner scende in campo, non rappresenta solo sé stesso… rappresenta un intero Paese che trattiene il respiro ad ogni punto. Silenzio. Cuore che batte. E poi quell’esplosione. Perché in lui non - facebook.com facebook Tennis, #Sinner ai quarti di #Montecarlo Soffre ma vince Jannik Sinner, che supera Tomas Machac e raggiunge i quarti di finale al Masters di Montecarlo dove affronterà Auger-Aliassime. x.com