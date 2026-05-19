Laila Hasanovic conquista Cannes la fidanzata di Sinner sfila con l’abito da ‘sposina’

Mentre il tennista italiano festeggia la vittoria a un torneo internazionale, la sua fidanzata sfila sul red carpet di Cannes indossando un abito bianco che richiama quello da sposa. L’evento si svolge durante il 79esimo Festival di Cannes, dove si tiene la prima del nuovo film di un regista spagnolo molto noto. La presenza di Hasanovic sotto i riflettori è stata notata tra le immagini dei fotografi, attirando l’attenzione sui social e sui resoconti della manifestazione.

(Adnkronos) – Mentre Jannik Sinner festeggia il trionfo agli Internazionali, la fidanzata Laila Hasanovic conquista i fotografi sul red carpet di 'Amarga Navidad', il nuovo film di Pedro Almodóvar in Concorso al 79esimo Festival di Cannes. La modella danese ha scelto un look 'total white' dal sapore nuziale: un abito etereo, con un corpetto ricamato da petali di organza che le disegnava la silhouette. Un’apparizione che sembra quasi una prova generale in bianco. Da circa un anno Laila Hasanovic è diventata, di fatto, la first lady del tennis. Lei e Jannik Sinner si sono conosciuti e innamorati nel 2025, scegliendo però fin da subito la via della discrezione assoluta. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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