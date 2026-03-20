All'Open di Miami 2026 Sinner può tentare il Sunshine Double | cos'è e quanti ci sono riusciti nella storia

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Open di Miami 2026, il tennista italiano ha la possibilità di conquistare il Sunshine Double, ovvero di vincere consecutivamente i due tornei di Indian Wells e Miami Open. Questa impresa, realizzata da pochi nel passato, richiede di ottenere due vittorie consecutive in eventi che si svolgono a marzo. La doppietta rappresenta un traguardo importante nel circuito professionistico.

Con Sunshine Double si intende la doppietta di due vittorie consecutive nei tornei di marzo: Indian Wells e Miami Open. Sinner ha vinto il primo e prova a fare la doppietta, impresa riuscita complessivamente a undici tennisti dal 1990 a oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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