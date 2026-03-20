All'Open di Miami 2026 Sinner può tentare il Sunshine Double | cos'è e quanti ci sono riusciti nella storia

All’Open di Miami 2026, il tennista italiano ha la possibilità di conquistare il Sunshine Double, ovvero di vincere consecutivamente i due tornei di Indian Wells e Miami Open. Questa impresa, realizzata da pochi nel passato, richiede di ottenere due vittorie consecutive in eventi che si svolgono a marzo. La doppietta rappresenta un traguardo importante nel circuito professionistico.

Con Sunshine Double si intende la doppietta di due vittorie consecutive nei tornei di marzo: Indian Wells e Miami Open. Sinner ha vinto il primo e prova a fare la doppietta, impresa riuscita complessivamente a undici tennisti dal 1990 a oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Ivan Ljubicic esalta Jannik Sinner: “Contro Medvedev è stato superbo, può fare il Sunshine Double”La vittoria di Jannik Sinner nella finale del Masters1000 di Indian Wells, contro il russo Daniil Medvedev, è stata significativa.

Sinner verso la Sunshine Double: sfida storica nel 2026Nel marzo del 2026, Jannik Sinner si trova alla soglia di un traguardo storico: completare la cosiddetta Sunshine Double vincendo il Masters 1000 di...

Una raccolta di contenuti su All 8217 Open di Miami 2026 Sinner può...

Temi più discussi: Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Pioggia al Miami Open, tutti i match rinviati a giovedì: le news; Masters 1000 Miami: il tabellone completo; Montepremi Miami Open 2026, il prize money di chi vince, turno dopo turno.

Dove vedere Sinner all'Open di Miami 2026 in streaming, il secondo Masters 1000 di stagioneJannik Sinner arriva a Miami carico della vittoria di Indian Wells e punta a fare altri punti utili per avvicinarsi al numero 1 Carlos Alcaraz. Ecco come seguire in diretta tutti i suoi match ... gqitalia.it

Sinner al Miami Open 2026: quando gioca, il tabellone e dove vederlo in Tv e streamingDopo il trionfo a Indian Wells, Jannik Sinner punta alla doppietta storica in Florida. Tutto quello che c'è da sapere sul torneo ... skuola.net

Chevtributo incredibile: il giubbino di Venus Williams l’armatura narrativa che celebra la leggenda Venus Williams è scesa in campo al Miami Open indossando un giubbino realizzato su misura per lei dal Direttore Creativo di Lacoste, Pelagia Kolotouros - facebook.com facebook

Miami Open, si entra nel vivo! Oggi in campo due azzurri in una giornata piena di match interessanti e possibili sorprese Programma completo x.com