Negli scacchi, oltre ai giocatori, ci sono figure di supporto chiamate “secondi”, che preparano le mosse e analizzano le strategie. In alcuni casi, queste persone sono coinvolte in attività che vanno oltre il gioco, come la manomissione di veicoli o il calcolo di mosse fino a causare danni. Le indagini stanno cercando di chiarire il ruolo di queste figure misteriose e le eventuali connessioni con attività illecite.

I grandi maestri degli scacchi hanno parecchi segreti. Le mosse, certo. Ma anche chi c’è dietro quelle mosse. Anche negli scacchi ci sono i “secondi”, come nel pugilato. Uomini che studiano e preparano migliaia di mosse, circondati da tazze di caffè vuote, con le mani che tremano per l’esaurimento. Li tengono segreti, perché svelarne l’identità significherebbe “sgamare” anche qualcosa delle tattiche hanno portato in sala per il loro campione. Sono una figura medievale riciclata dalla scherma e dal duello – racconta lo Spiegel. Sopravvissuta alle rivoluzioni tecnologiche, ancora oggi tra i segreti meglio custoditi dello sport mondiale. E’ un mondo semi-sconosciuto e molto affascinante il dietro le quinte degli scacchi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche negli scacchi ci sono i “secondi”: uomini misteriosi che manomettono auto e calcolano mosse fino a crollare

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