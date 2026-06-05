Dopo essere uscito al secondo turno del Roland Garros, il giocatore di tennis è tornato a Montecarlo per prepararsi a Wimbledon. La pausa estiva, che aveva seguito la partecipazione in Sardegna, si è conclusa e ora si concentra sugli allenamenti in vista del torneo londinese. La sua stagione sulla terra rossa si è interrotta prima del previsto, e ora si sta concentrando sulle superfici rapide.

Qualche giorno per riempirsi gli occhi di blu e farsi sferzare dal maestrale prima di ripartire direzione Montecarlo per la ripresa degli allenamenti. Jannik Sinner, uscito al secondo turno del Roland Garros, ha scelto di staccare la spina e volare in Sardegna dove ha trascorso poco meno di una settimana. Conoscendo il personaggio era difficile pensare che in un momento di “riflessione” si buttasse nella mondanissima costa Smeralda tra Porto Cervo e Porto Rotondo, dove era stato lo scorso anno per festeggiare il trionfo a Wimbledon, e infatti il numero uno al mondo ha scelto la Gallura. La zona di Porto Raphael e Santa Teresa vicino a Palau, di fronte alla Maddalena e poche miglia dalle spiagge protette di Spargi e Budelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner, dopo la Sardegna torna a Montecarlo per preparare Wimbledon

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