Dopo l’eliminazione a sorpresa al Roland Garros, Jannik Sinner ha deciso di prendersi una pausa e ha trascorso del tempo in Vespa a Montecarlo con la fidanzata. Successivamente, il tennista si è sottoposto a controlli medici. Ora il suo programma prevede un ritiro in vista di Wimbledon.

Dopo la delusione del Roland Garros, Jannik Sinner ha scelto di fermarsi. L’eliminazione a sorpresa contro Juan Manuel Cerundolo e il malore accusato durante il match hanno acceso più di un campanello d’allarme nel team del numero uno del mondo, che nei prossimi giorni si sottoporrà ad accertamenti medici per capire le cause del crollo fisico accusato a Parigi. L’altoatesino, che già durante gli Internazionali d’Italia aveva mostrato qualche segnale di affaticamento, effettuerà una serie di controlli specialistici al J Medical di Torino. L’obiettivo è chiarire cosa abbia provocato il forte calo di energie che lo ha costretto a lasciare il Roland Garros. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner ritrova il sorriso: riposo totale in Vespa a Montecarlo con la fidanzata, poi i controlli. Il programma verso Wimbledon

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A PhD reborn as a lovestruck consort wants a divorce—but the prince hears her thoughts!

Notizie e thread social correlati

Sinner, il programma verso Wimbledon: visita al J Medical per capire che è successo a Parigi, poi riposo e...Il tennista ha effettuato visite mediche presso il J Medical dopo il ritiro al secondo turno di Parigi, a causa di un malore.

Sinner, come sta? Esami al J-Medical, riposo assoluto e allenamenti graduali: la road map verso WimbledonSinner si è sottoposto a esami presso il J-Medical dopo aver abbandonato il Roland Garros al secondo turno.

Temi più discussi: Eva Lys ritrova il sorriso e accede al secondo turno, Petra Marcinko al tappeto in due set: gli Highlights; Roland Garros: Berrettini ritrova il sorriso, bene anche Paolini e Cobolli; Jasmine Paolini spiega: Ho ritrovato lucidità, decisione giusta non giocare il doppio; Berrettini ritrova Parigi e il sorriso.

#crivellisul suo impero non tramonta mai il sole quinta campagna vittoriosa consecutiva di #sinner in un Masters1000 riempie il forziere di un altro record è nuovo potentissimo messaggio a tutti gli avversari il vessillo del comando è saldamente nelle mani di x.com

Sofia, la bimba che ha accompagnato Sinner: il sorriso che ha emozionato l’ItaliaC’è un’immagine che più di tante altre è rimasta negli occhi degli italiani durante gli Internazionali di Roma. Non soltanto il trionfo di Jannik Sinner, non ... thesocialpost.it

Al Roland Garros il giorno della sconfitta di Jannik Sinner. Eravamo lì e, tra quel sorriso stirato e l'applauso dello stadio, il campione c'è ancoraIl gruppo Warner Bros. Discovery è responsabile della copertura del Roland Garros 2026, disponibile in esclusiva su HBO Max. Siamo stati dietro le quinte di questa macchina incredibile e, forse, abbia ... vanityfair.it