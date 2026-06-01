Alcaraz si sta concedendo un periodo di relax in Portogallo e utilizza una protezione leggera al dito. Non sono state ancora comunicate le date ufficiali del suo ritorno alle competizioni. Sinner, invece, aspetta di rivederlo in campo dopo aver recuperato da un malore improvviso che lo ha portato a perdere contro Cerundolo nel secondo turno di Roland Garros. Non ci sono annunci ufficiali riguardo ai programmi di entrambi i giocatori.

Jannik Sinner ricarica le pile dopo l'improvviso malore che lo ha costretto a cedere a Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros. Era il torneo che inseguiva da un anno, già dal giorno successivo alla delusione nella finale del 2025. Ha sempre guardato a Parigi come obiettivo stagionale principale ma il corpo questa volta non ha retto e gli ha presentato il conto. Adesso l'azzurro è in una fase di analisi di quanto accaduto, per cercare di trovare le contromisure necessarie. Intanto parallelamente, il rivale Carlos Alcaraz si gode un pò di relax in Portogallo visto il riposo forzato a causa dell'infortunio al polso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Alcaraz, come sta e quando torna: relax in Portogallo e protezione al posto più leggera, Sinner lo aspetta. Il rientro dopo Wimbledon, ecco le possibili date

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