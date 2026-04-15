Il sindaco Masci ufficializza le deleghe assegnate agli assessori

Il sindaco di Pescara ha reso noto ufficialmente le deleghe assegnate agli assessori della sua terza giunta comunale. La comunicazione riguarda il decreto di nomina degli assessori comunali, che sono stati chiamati a ricoprire le rispettive funzioni all’interno dell’amministrazione cittadina. La firma del sindaco determina la ripartizione delle responsabilità tra i membri dell’esecutivo locale.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ufficializzato il decreto di nomina degli assessori comunali della terza giunta comunale che è stato chiamato a presiedere.Ha anche assegnato le varie deleghe ai singoli assessori.La prima novità di rilievo è la scelta di revocare l'incarico di vicesindaco a.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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