Sindaco azzera la giunta | revocate tutte le deleghe agli assessori

Il sindaco di Maddaloni ha revocato tutte le deleghe agli assessori, azzerando la giunta comunale. La decisione è stata presa dopo un periodo di attesa di un anno rispetto alle promesse elettorali, e rappresenta un cambiamento significativo nell’organizzazione amministrativa della città. La riorganizzazione politica si traduce nella sospensione delle funzioni degli assessori, senza yet specificare eventuali nuovi incarichi o modalità di ricostituzione della giunta. La decisione è stata annunciata ufficialmente dal primo cittadino.

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Azzeramento della giunta comunale a Maddaloni. Con 12 mesi di ritardo rispetto agli annunci elettorali, il sindaco Andrea De Filippo ha disposto il ritiro di tutte le deleghe agli assessori, aprendo di fatto una fase di profonda riorganizzazione politica dell’amministrazione.Non si tratterebbe di. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il sindaco Masci ufficializza le deleghe assegnate agli assessoriIl sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ufficializzato il decreto di nomina degli assessori comunali della terza giunta comunale che è stato chiamato... Carrara, rimpasto in giunta: revocate le deleghe all’assessore BenfattoCarrara, 25 marzo 2026 – Il rimpasto della discordia vede sacrificata l’assessore a Sport, Turismo e Commercio Lara Benfatto sull’altare degli... Treviglio, il sindaco azzera la Giunta comunaleDa ieri sera Treviglio non ha più una giunta municipale. Nella seduta in cui il Consiglio comunale era chiamato a esprimersi sulla possibilità di costruire una centrale termoelettrica in città, il ... ecodibergamo.it Sindaco Rapallo azzera Forza Italia in GiuntaIl sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci ha sollevato dall'incarico l'assessore comunale ai Lavori pubblici Filippo Lasinio (Forza Italia), l'ultimo esponente azzurro rimasto in Giunta dopo la revoca ... ansa.it