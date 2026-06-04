Sindaco in camicia nera alla Festa della Repubblica è bufera Offesa la memoria della Resistenza

Notizia in breve

Durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, il sindaco indossando una camicia nera ha suscitato polemiche. La sua scelta è stata accusata di aver offeso la memoria della Resistenza. La decisione ha diviso l’opinione pubblica e ha generato reazioni contrastanti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal Comune riguardo alle motivazioni dietro l’abbigliamento del primo cittadino. La vicenda ha acceso un dibattito sui simboli e sui modi appropriati di commemorare la ricorrenza.