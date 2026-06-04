Sindaco in camicia nera alla Festa della Repubblica è bufera Offesa la memoria della Resistenza
Durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, il sindaco indossando una camicia nera ha suscitato polemiche. La sua scelta è stata accusata di aver offeso la memoria della Resistenza. La decisione ha diviso l’opinione pubblica e ha generato reazioni contrastanti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dal Comune riguardo alle motivazioni dietro l’abbigliamento del primo cittadino. La vicenda ha acceso un dibattito sui simboli e sui modi appropriati di commemorare la ricorrenza.
Rimini, 4 giugno 2026 – Fa discutere e solleva polemiche la scelta di un primo cittadino della provincia di Rimini durante le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica. "Riteniamo gravissimo che un sindaco della provincia abbia partecipato alla celebrazione indossando una camicia nera, simbolo storicamente e politicamente associato al fascismo". A denunciarlo pubblicamente è l'Anpi provinciale di Rimini, condannando con fermezza quanto avvenuto durante la cerimonia ufficiale del 2 giugno, svoltasi "alla presenza del Prefetto, delle autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche e della cittadinanza". https:www.ilrestodelcarlino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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