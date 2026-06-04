E' bufera sul sindaco in camicia nera alla festa della Repubblica l' Anpi | Offende la memoria e i valori
Durante la cerimonia del 2 giugno in provincia di Rimini, un sindaco in camicia nera ha attirato le critiche dell'Anpi locale. L'associazione ha accusato il primo cittadino di aver offeso la memoria e i valori della Festa della Repubblica, contestando la scelta di indossare un abbigliamento che rappresenta simboli considerati controversi. La presenza del sindaco in quell'occasione ha scatenato un dibattito pubblico, con reazioni di dissenso e richieste di chiarimenti.
La celebrazione del 2 giugno in provincia di Rimini finisce al centro delle polemiche. A sollevare il caso è l'Anpi provinciale, che contesta la presenza di un sindaco alla cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica con indosso una camicia nera, simbolo che l'associazione considera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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