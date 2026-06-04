E' bufera sul sindaco in camicia nera alla festa della Repubblica l' Anpi | Offende la memoria e i valori

Notizia in breve

Durante la cerimonia del 2 giugno in provincia di Rimini, un sindaco in camicia nera ha attirato le critiche dell'Anpi locale. L'associazione ha accusato il primo cittadino di aver offeso la memoria e i valori della Festa della Repubblica, contestando la scelta di indossare un abbigliamento che rappresenta simboli considerati controversi. La presenza del sindaco in quell'occasione ha scatenato un dibattito pubblico, con reazioni di dissenso e richieste di chiarimenti.