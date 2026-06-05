Il sindaco di Pennabilli ha partecipato ai festeggiamenti della Festa della Repubblica indossando una camicia nera, un simbolo storicamente collegato al regime fascista. La scelta ha suscitato proteste da parte dell’Associazione partigiani, che ha criticato la decisione. Il sindaco di una città vicina ha commentato che non si può festeggiare senza essere antifascisti.

In camicia nera alla Festa della Repubblica. La scelta stilistica del sindaco di Pennabilli, in provincia di Rimini, è apparsa ai critici soprattutto una scelta ideologica: quella di partecipare ai festeggiamenti della Repubblica italiana con un simbolo da sempre associato al regime fascista. “Riteniamo gravissimo che un sindaco della provincia abbia partecipato alla celebrazione indossando una camicia nera, simbolo storicamente e politicamente associato al fascismo “, ha denunciato l’ Anpi provinciale ricordando che il tutto è avvenuto “alla presenza del Prefetto, delle autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche e della cittadinanza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sindaco del Riminese in camicia nera alla Festa della Repubblica, proteste dell’Anpi. De Pascale: “Non si può festeggiare se non si è antifascisti”

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