Il sindaco è stato criticato da partigiani e de Pascale per aver indossato una camicia nera durante una cerimonia per gli 80 anni della Repubblica. I partigiani hanno definito l'atto uno schiaffo ai valori della festa del 2 giugno. La polemica si è scatenata dopo che il primo cittadino ha partecipato all’evento, suscitando reazioni di sdegno tra coloro che rappresentano la memoria storica e i simboli repubblicani. La vicenda ha generato un acceso dibattito pubblico.

Spadazzi I partigiani gridano allo scandalo. "Il sindaco in camicia nera alla cerimonia per gli 80 anni della Repubblica è uno schiaffo a tutti i valori che la festa del 2 giugno rappresenta". Ma Mauro Giannini, il primo cittadino di Pennabilli balzato agli onori delle cronache per aver dichiarato più volte "sono nato in camicia nera e morirò in camicia nera", fa spallucce e respinge ogni accusa. "Il nero è un colore elegante e lo indosso spesso alle cerimonie ufficiali. Che problema hanno quelli di Anpi? Io sono e mi sento un repubblicano. Proprio come loro.". Il problema c’è eccome. Perché due giorni dopo la cerimonia per la festa della Repubblica in piazza Cavour, a cui Giannini era presente insieme a tanti altri sindaci del Riminese, l’associazione dei partigiani solleva il polverone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giannini torna nella bufera. I partigiani e de Pascale: "Il sindaco in camicia nera offende la Repubblica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E' bufera sul sindaco in camicia nera alla festa della Repubblica, l'Anpi: "Offende la memoria e i valori"Durante la cerimonia del 2 giugno in provincia di Rimini, un sindaco in camicia nera ha attirato le critiche dell'Anpi locale.

Sindaco in camicia nera alla Festa della Repubblica, è bufera. “Offesa la memoria della Resistenza”Durante le celebrazioni della Festa della Repubblica, il sindaco indossando una camicia nera ha suscitato polemiche.

Temi più discussi: Giannini torna nella bufera. I partigiani e de Pascale: Il sindaco in camicia nera offende la Repubblica; Massimo Giannini fa il prezzemolino ma perde lettori e ascoltatori; E' bufera sul sindaco in camicia nera alla festa della Repubblica, l'Anpi: Offende la memoria e i valori; Il sindaco con la camicia nera alla festa della Repubblica.

Giannini torna nella bufera. I partigiani e de Pascale: Il sindaco in camicia nera offende la RepubblicaL’Anpi attacca il primo cittadino di Pennabilli: Sfregio ai valori del 2 giugno. Per il presidente chi non si riconosce nell’antifacismo non ha nulla da celebrare. Ma il grande accusato non ci sta ... ilrestodelcarlino.it

Bufera su Massimo #Giannini, la frase choc sui disabili a #DiMartedì: Se passi 20 anni su una sedia a rotelle... x.com

Bufera sulla frase choc di Giannini sui disabili. Poi le scuse a metà: Critiche strumentali. Cerno: Qui di strumentale c’è solo il finto mea culpaPolitica e associazioni infuriate per la sparata in tv del giornalista. Che contrattacca: Vorrei che fosse chiara la strumentalità di certe accuse ... ilgiornale.it