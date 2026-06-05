Giannini torna nella bufera I partigiani e de Pascale | Il sindaco in camicia nera offende la Repubblica

Da ilrestodelcarlino.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco è stato criticato da partigiani e de Pascale per aver indossato una camicia nera durante una cerimonia per gli 80 anni della Repubblica. I partigiani hanno definito l'atto uno schiaffo ai valori della festa del 2 giugno. La polemica si è scatenata dopo che il primo cittadino ha partecipato all’evento, suscitando reazioni di sdegno tra coloro che rappresentano la memoria storica e i simboli repubblicani. La vicenda ha generato un acceso dibattito pubblico.

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Spadazzi I partigiani gridano allo scandalo. "Il sindaco in camicia nera alla cerimonia per gli 80 anni della Repubblica è uno schiaffo a tutti i valori che la festa del 2 giugno rappresenta". Ma Mauro Giannini, il primo cittadino di Pennabilli balzato agli onori delle cronache per aver dichiarato più volte "sono nato in camicia nera e morirò in camicia nera", fa spallucce e respinge ogni accusa. "Il nero è un colore elegante e lo indosso spesso alle cerimonie ufficiali. Che problema hanno quelli di Anpi? Io sono e mi sento un repubblicano. Proprio come loro.". Il problema c’è eccome. Perché due giorni dopo la cerimonia per la festa della Repubblica in piazza Cavour, a cui Giannini era presente insieme a tanti altri sindaci del Riminese, l’associazione dei partigiani solleva il polverone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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