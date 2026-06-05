Il calcio italiano attraversa un momento difficile, ma la Serie A non è completamente in crisi. Lo ha detto Simonelli, sottolineando che, nonostante le criticità, il massimo campionato mantiene una certa stabilità. La sua analisi si concentra sulla condizione generale del calcio nel paese, evidenziando che, pur con problemi, la Serie A non si trova in uno stato di completo decadimento.

Marotta si muove per Palestra! Oggi l’incontro con Percassi: al ragazzo è stato già recapitato un messaggio Lukaku e De Bruyne verso l’addio al Napoli? De Laurentiis e Allegri divisi, il tecnico spinge per la permanenza Marotta si muove per Palestra! Oggi l’incontro con Percassi: al ragazzo è stato già recapitato un messaggio Lukaku e De Bruyne verso l’addio al Napoli? De Laurentiis e Allegri divisi, il tecnico spinge per la permanenza Milan, Ferrari candidato al ruolo di ad? Lui risponde: «Non ho parlato con Cardinale, ma se ci fosse una chance la valuterei. Uno come Maldini deve stare in questo club» Vincenzo Italiano verso il Besiktas: accordo totale, oggi l’arrivo a Istanbul. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Simonelli: «Il calcio italiano purtroppo sappiamo che non sta benissimo. Però devo aggiungere che la Serie A non è messa così male»

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