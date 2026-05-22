La Serie A sta messa talmente male che danno il premio Fair Play a Milinkovic per aver stretto la mano a Pessina

Nell’ultima iniziativa della Lega Serie A, viene assegnato il premio Fair Play a un calciatore per aver stretto la mano a un avversario dopo una partita. La decisione ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli appassionati, considerando l’intero campionato composto da circa 190 incontri. La scelta ha portato a riflettere sulla percezione del comportamento sportivo nel massimo campionato italiano, in un momento in cui si parla molto di tensioni e polemiche tra le squadre.

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Viene spontaneo farsi una domanda, leggendo l’ultima trovata della Lega Serie A: ma davvero, in un intero campionato di 190 partite, questo è il momento di massimo fair play che siamo riusciti a produrre? Azz. Se il picco assoluto della lealtà sportiva è un portiere che a fine gara va a stringere la mano a un collega esordiente, allora il calcio italiano ha un problema bello grosso con i suoi standard di civiltà. Fair Play Moment Of The Season. Non ce ne voglia Vanja Milinkovic-Savic, ovviamente. Il portiere del Napoli si è reso protagonista di un gesto nobile, per carità. Alla fine di Bologna-Napoli dello scorso 9 novembre 2025, nonostante la sconfitta degli azzurri, è andato a a fare i complimenti all’allora 17enne Massimo Pessina, estremo difensore dei rossoblù al suo debutto in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Serie A sta messa talmente male che danno il premio Fair Play a Milinkovic per aver stretto la mano a Pessina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Project Zomboid B42 ITA - PRIMO TAGLIO Ep. 5 - Le cose cominciano a girare... forse,,, Sullo stesso argomento San Giusto, premio fair play "Rodolfo Becheri"E’ il San Giusto ad aggiudicarsi la targa fair play "Rodolfo Becheri", introdotta lo scorso anno per ricordare lo "storico" dirigente e talent scout... Leggi anche: Premio Internazionale Fair Play Menarini annuncia l'edizione 2026 Playoff Serie C, il Catania è la terza semifinalista: al Massimino contro il Lecco finisce 3-3 x.com Millwall (0) 0 - 2 (2) Hull City: Dalle previsioni di retrocessione in pre-stagione a Wembley - una lezione tattica e un momento di magia di Belloumi hanno i Tigers a un passo dalla Premier League! reddit