La Serie A sta messa talmente male che danno il premio Fair Play a Milinkovic per aver stretto la mano a Pessina
Nell’ultima iniziativa della Lega Serie A, viene assegnato il premio Fair Play a un calciatore per aver stretto la mano a un avversario dopo una partita. La decisione ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli appassionati, considerando l’intero campionato composto da circa 190 incontri. La scelta ha portato a riflettere sulla percezione del comportamento sportivo nel massimo campionato italiano, in un momento in cui si parla molto di tensioni e polemiche tra le squadre.
Viene spontaneo farsi una domanda, leggendo l’ultima trovata della Lega Serie A: ma davvero, in un intero campionato di 190 partite, questo è il momento di massimo fair play che siamo riusciti a produrre? Azz. Se il picco assoluto della lealtà sportiva è un portiere che a fine gara va a stringere la mano a un collega esordiente, allora il calcio italiano ha un problema bello grosso con i suoi standard di civiltà. Fair Play Moment Of The Season. Non ce ne voglia Vanja Milinkovic-Savic, ovviamente. Il portiere del Napoli si è reso protagonista di un gesto nobile, per carità. Alla fine di Bologna-Napoli dello scorso 9 novembre 2025, nonostante la sconfitta degli azzurri, è andato a a fare i complimenti all’allora 17enne Massimo Pessina, estremo difensore dei rossoblù al suo debutto in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Project Zomboid B42 ITA - PRIMO TAGLIO Ep. 5 - Le cose cominciano a girare... forse,,,
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