Un dirigente ha dichiarato che non ha motivo di nascondersi, affermando che le sue parole sono sempre state chiare. Ha criticato la gestione del calcio italiano, sostenendo che è nelle mani di dirigenti che si interessano più ai propri interessi che alla crescita del gioco. Ha aggiunto che finché questa situazione continuerà, ci saranno problemi nel settore.

“Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non coi giovani perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema “. Mai banale Silvio Baldini. Nemmeno nella sua prima conferenza stampa a pochi giorni da una partita da commissario tecnico ad interim. Baldini è infatti chiamato a guidare la Nazionale nelle amichevoli contro il Lussemburgo, mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg, e domenica 7 giugno contro la Grecia, al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Finché non ci saranno dirigenti seri sarà un problema”: Baldini sul calcio italiano

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ASSURDO: CI SFIDIAMO A UN NASCONDINO ESTREMO CON TUTTO LO SNACK CLUB E QUALCUNO SPARISCE

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