Ezio Simonelli ha commentato la difficoltà nel individuare alcuni talenti nel calcio, nonostante la forza delle nazionali giovanili italiane. Mentre il dirigente della Lega Serie A Luigi De Siervo ha dichiarato di voler ridurre il divario con altri campionati in cinque anni, Simonelli ha definito tali aspettative come provenienti da un universo parallelo. Le sue affermazioni sottolineano la complessità nel scoprire e sviluppare nuovi giocatori, anche in un contesto di successo giovanile.

Se l’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo era nella fantascienza, con le sue affermazioni sul colmare il gap con gli altri campionati in 5 anni, Ezio Simonelli è proprio in un universo parallelo. Intervenuto dal Festival della Serie A a Parma, ha sia parlato dei numeri del campionato, sia della questione relativa alla Nazionale, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. Si fa per dire. Colpiscono le dichiarazioni sui talenti che il calcio italiano non riesce a intercettare: “Il problema non riguarda solo i giovani calciatori che emergono: ci sono moltissimi talenti che non riusciamo nemmeno a intercettare. Nei cinque principali campionati europei, ad esempio, c’è un solo siciliano e un solo calabrese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simonelli: “Ci sono talenti che non riusciamo a intercettare”. E allora com’è che siamo fortissimi a livello giovanile?

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