simeone nel mirino del river plate possibile ritorno in patria

Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Torino e tornare al River Plate nella prossima stagione. Secondo fonti vicine al club argentino, il club si sarebbe mosso per rintracciare il giocatore e sondare la disponibilità a un trasferimento. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le trattative sembrano in fase avanzata. Simeone, che ha già vestito la maglia del River Plate in passato, potrebbe quindi tornare a giocare in Argentina.

Giovanni Simeone è finito nel mirino del River Plate in vista della prossima stagione con il centravanti argentino che potrebbe salutare il Torino per tornare in patria. Giovanni Simeone pronto a cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ottima stagione vissuta con la maglia granata ha attirato l’attenzione di diversi club pronti a fare un tentativo per il centravanti classe 1995. Lo stesso attaccante non ha nascosto di recente l’intenzione di fare delle valutazioni per il prosieguo della sua carriera e potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di tornare in Argentina per la prossima stagione. Il calciatore è uno degli obiettivi del River Plate come affermato dal presidente del club argentino e lo stesso attaccante dei granata ha ammesso di essere molto legato alla squadra sudamericana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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