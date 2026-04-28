Simeone traccia il decimo gol | tra record e voci sul River Plate

L'allenatore del Torino ha segnato il suo decimo gol con la squadra durante la partita allo stadio Olimpico. Circolano voci di un possibile accordo preliminare con il River Plate per la prossima estate. La notizia ha attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori, mentre si attendono sviluppi ufficiali. La situazione rimane al centro di discussioni nel mondo del calcio.

? Cosa sapere Simeone segna il decimo gol per il Torino allo stadio Olimpico.. Indiscrezioni su accordo preliminare con il River Plate per l'estate prossima.. Simeone raggiunge la doppia cifra con il Torino segnando il suo quarto gol consecutivo allo stadio Olimpico, mentre le indiscrezioni su un possibile accordo con il River Plate per l’estate prossima iniziano a pesare sul presente del club granata. L’attaccante argentino ha consolidato il proprio valore tecnico in Italia con una prestazione decisiva che lo vede protagonista nel quadro di una squadra che deve ancora risolvere diverse incognite. Nonostante il successo sportivo recente, il calciatore ha voluto chiarire la propria posizione riguardo alle voci di mercato che lo collegano al ritorno in Sud America.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Simeone traccia il decimo gol: tra record e voci sul River Plate Notizie correlate Calciomercato Torino, Simeone pronto al ritorno in Argentina? Operazione in piedi col River Plate! La rivelazione di RomanoCalciomercato Torino, Simeone pronto al ritorno in Argentina? Operazione in piedi col River Plate! La rivelazione di Romano Caos arbitri, dalle... Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta dopo Torino Inter: «Mai parlato di dubbi, sono un ragazzo rispettoso»Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta dopo Torino Inter: «Mai parlato di dubbi, sono un ragazzo rispettoso» Lukaku, scoppia il caso... Altri aggiornamenti Simeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta dopo Torino Inter: ecco cos’ha detto l’argentino in conferenza stampaSimeone River Plate, opzione concreta? La sua risposta dopo Torino Inter: ecco cos'ha detto l'argentino in conferenza stampa ... calcionews24.com Simeone, ma quale River Plate? il Cholito si sente importante e vuole restare al TorinoGiovanni Simeone, gol dopo gol, è diventato sempre più protagonista in casa Torino. Ne parla quest'oggi il quotidiano La Stampa, secondo il quale il Cholito si sente ormai al centro del progetto ... tuttomercatoweb.com