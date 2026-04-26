Calciomercato Torino Simeone pronto al ritorno in Argentina? Operazione in piedi col River Plate! La rivelazione di Romano

Sul calciomercato del Torino si parla di un possibile ritorno in Argentina di Giovanni Simeone, con un accordo in fase avanzata con il River Plate. La trattativa sarebbe stata confermata da fonti vicine all’ambiente calcistico, con dettagli ancora da definire. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali da parte dei club coinvolti. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali.

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