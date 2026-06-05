Silvio Berlusconi e l' archiviazione per le stragi ' 93 Paolo e Barbara indignati | Sangue ribolle Rabbia

Da virgilio.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'archiviazione del procedimento riguardante le stragi del 1993 e il presunto coinvolgimento di Silvio Berlusconi, i parenti delle vittime hanno espresso rabbia e indignazione. In particolare, Paolo e Barbara hanno commentato che il sangue ribolle e hanno manifestato forte disappunto per la decisione di chiudere il caso senza ulteriori indagini. La decisione ha suscitato reazioni di sdegno tra chi chiede ancora chiarezza sulle responsabilità.

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I dettagli dell'archiviazione dell'inchiesta sulle stragi del '93 Il commento di Paolo Berlusconi Il commento di Barbara Berlusconi Cosa aveva detto Marina Berlusconi I dettagli dell’archiviazione dell’inchiesta sulle stragi del ’93 Il Tribunale di Firenze ha archiviato l’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993, escludendo “contatti e rapporti diretti” tra Cosa Nostra, Silvio Berlusconi e lo stretto collaboratore dell’ex premier Marcello Dell’Utri. Il decreto di archiviazione, come riportato da ANSA, è stato depositato dal gip Patrizia Martucci lo scorso 15 gennaio, ma dell’archiviazione si è avuto notizia solo nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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