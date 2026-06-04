Stragi di mafia del ' 93 archiviate ancora una volta le accuse contro Dell' Utri e Silvio Berlusconi la figlia Marina | Era fango

Il gip del tribunale di Firenze ha disposto l’archiviazione delle accuse contro Marcello Dell'Utri, coinvolto nell’inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. La decisione riguarda le accuse legate ai presunti mandanti occulti delle stragi. La figlia di Berlusconi ha commentato definendo le accuse come “fango”. La stessa decisione ha riguardato anche Silvio Berlusconi, che non è più sotto indagine.

Il Gip del tribunale di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. La giudice delle indagini preliminari Patrizia Martucci ha motivato così la sua scelta. 🔗 Leggi su Today.it

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Stragi di mafia: i colleghi che isolarono Falcone e Borsellino - FarWest 12/12/2025

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Archiviate le accuse nei confronti di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi di mafia del '93 reddit

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