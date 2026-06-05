Silicon Valley e intelligence la linea che si assottiglia nei conflitti digitali
La National Security Agency degli Stati Uniti utilizza l’intelligenza artificiale Mythos, sviluppata da Anthropic, per supportare attacchi informatici contro reti di paesi considerati avversari, tra cui Cina e Iran.
La National Security Agency degli Stati Uniti starebbe utilizzando il modello di intelligenza artificiale Mythos, sviluppato da Anthropic, per supportare attacchi cyber contro reti di Paesi considerati avversari, tra cui Cina e Iran. È quanto riporta il Financial Times, che descrive anche un livello di integrazione particolarmente profondo tra l’azienda e l’agenzia di signals intelligence americana: circa sei ingegneri di Anthropic sarebbero stati inseriti direttamente all’interno dell’apparato per adattare la tecnologia a esigenze operative. Il dato più rilevante non è solo l’utilizzo del modello in contesti di sicurezza nazionale, ma la forma della collaborazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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