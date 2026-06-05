Silicon Valley e intelligence la linea che si assottiglia nei conflitti digitali

Da linkiesta.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La National Security Agency degli Stati Uniti utilizza l’intelligenza artificiale Mythos, sviluppata da Anthropic, per supportare attacchi informatici contro reti di paesi considerati avversari, tra cui Cina e Iran.

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La National Security Agency degli Stati Uniti starebbe utilizzando il modello di intelligenza artificiale Mythos, sviluppato da Anthropic, per supportare attacchi cyber contro reti di Paesi considerati avversari, tra cui Cina e Iran. È quanto riporta il Financial Times, che descrive anche un livello di integrazione particolarmente profondo tra l’azienda e l’agenzia di signals intelligence americana: circa sei ingegneri di Anthropic sarebbero stati inseriti direttamente all’interno dell’apparato per adattare la tecnologia a esigenze operative. Il dato più rilevante non è solo l’utilizzo del modello in contesti di sicurezza nazionale, ma la forma della collaborazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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